Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, l’Italienne Jasmine Paolini, 8e joueuse mondiale, a révélé que Jannik Sinner avait glissé un conseil à son ex‐entraîneur.

« Lors de la finale de la Coupe Davis l’année dernière, mon ancien entraî­neur Renzo (Furlan) discu­tait avec Jannik et j’ai été surprise parce qu’il a dit que je ne faisais pas quelque chose sur le court. Je ne peux pas dire ce que c’est, car mes adver­saires le sauraient alors ! Mon entraî­neur est venu me voir et m’a dit : ‘Jannik a dit que tu devais faire ça’. Je veux dire, quand Jannik te dit de faire quelque chose, tu n’as pas le choix, tu dois le faire. Comment refuser un conseil de Jannik ? »