Après s’être entraîné avec Rafael Nadal au sein de son Académie à Majorque et avoir donné des nouvelles de l’Espagnol à L’Equipe, Richard Gasquet a annoncé la couleur pour la saison 2024, l’année de ses 38 ans.

« Je ne me suis pas arrêté un an (comme Nadal, ndlr). Je me suis fait mal au coude après Bercy, j’ai traîné un peu ça, là ça tire un peu. À part ça, j’ai pu beau­coup m’en­traîner. J’ai fait pas mal de physique. Je suis en bonne forme. J’espère que le coude va me laisser tran­quille. Si c’est le cas, je suis sûr de pouvoir faire une belle saison. Je suis motivé pour le faire. J’en suis capable. Quand je joue avec les jeunes, je ne me sens pas du tout dépassé. Je suis persuadé de pouvoir faire de grands matches en 2024 », a assuré le Français, aujourd’hui 76e mondial.