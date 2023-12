Si Rafael Nadal a souvent marty­risé Richard Gasquet depuis le début de leur carrière respec­tive (18 victoires à 0 pour l’Espagnol), le Tricolore reste avant tout un grand admi­ra­teur de son collègue.

Récemment invité par le maître des lieux à Manacor pour s’en­traîner avec lui au sein de son académie, Richard, après avoir dévoilé les coulisses de leur séance et s’être exprimé sur les chances de Rafa de rede­venir compé­titif, a cette fois évoqué l’im­por­tance de son retour sur le circuit.

« C’est super pour le tennis. C’est Nadal ! Il n’y a plus personne comme lui sur le circuit. On a besoin qu’il revienne, qu’il choi­sisse le moment où il va arrêter. Et qu’il fasse encore des matches dont il a le secret, qu’il montre ce pour quoi c’est une légende du tennis. Tout le monde a énor­mé­ment du respect pour lui. On est tous très contents qu’il puisse revenir. Il montre des signes encou­ra­geants », a déclaré le joueur fran­çais dans une inter­view accordée à L’Équipe.