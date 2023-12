À dix jours désor­mais du tournoi de Brisbane (31 décembre au 7 janvier) où Rafael Nadal fera son grand retour après quasi­ment un an sans jouer, l’ex‐double fina­liste de Roland‐Garros Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport, a partagé un avis opti­miste pour son légen­daire compatriote.

« Le simple fait de parler de Rafa m’ex­cite, en raison de tout ce qu’il transmet et de l’ex­ci­ta­tion que son retour a générée. Les résul­tats seront sans impor­tance. Seuls ses senti­ments déter­mi­ne­ront s’il prendra sa retraite tôt ou tard. Mais je pense qu’une fois qu’il aura pris un peu de rythme et qu’il aura joué dix ou douze matches, il se sentira à nouveau très bien et il sera très compé­titif et très diffi­cile à gagner. C’est un gagnant, il a le gène de la victoire dans son cœur et il l’aura jusqu’à sa retraite. S’il est en bonne santé physique, je suis convaincu qu’il pourra à nouveau remporter de grands titres. »