Récemment inter­rogé par l’ATP sur le niveau de Rafael Nadal suite à sa semaine d’en­traî­ne­ment au Koweit avec le Français Arthur Fils, Carlos Moya, coach de l’homme aux 14 Roland‐Garros, a comparé la progres­sion de son joueur à un jeu vidéo.

« Tout a une progres­sion. Pour atteindre votre meilleur niveau, les diffi­cultés doivent être de plus en plus élevées. C’est comme un jeu vidéo. Vous pouvez penser que vous jouez très bien, mais vous arrivez au dernier écran et vous êtes éliminé en deux minutes. C’est un peu la même chose pour Rafa. On commence par le premier niveau, puis au deuxième niveau, on élimine des boss finaux qui deviennent progres­si­ve­ment un peu plus durs. C’est un paral­lèle assez juste pour moi. C’est de plus en plus diffi­cile, mais votre niveau en tant que joueur augmente aussi. Je pense que la progres­sion que nous suivons est la bonne. »