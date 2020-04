Nous avons joint ce jour Geoffrey Blancanneaux pour prendre de ses nouvelles mais aussi évoqué avec lui le sujet assez épineux de l’indemnisation des joueur de tennis pendant cette crise : « C’est une période compliquée, j’essaye de ne pas perdre patience. Je fais 1 à 2h de physique par jour et autrement je m’occupe en aidant mon père qui fait des travaux chez nous. Concernant l’indemnisation que l’on pourrait toucher, le sujet est vaste et je ne sais pas vraiment si c’est l’ATP ou la FFT qui devraient nous venir en aide. Après, on pourrait aussi penser que les joueurs dont l’avenir est vraiment assuré pourraient créer un fond, mais là aussi ce n’est pas aussi simple que cela. En fait, il y a donc des multiples possibilités. Après, je dirai que si on reprend en juillet la situation sera plus ou moins gérable. Plus tard, cela deviendra très compliqué. »