Le coach de Daniil Medvedev a donné un bel entre­tien à nos collègues du site russe Championnat. Il y parle de la prépa­ra­tion de son joueur mais aussi de la saison passée. Il admet aussi que les choses ont changé, et que le nouveau défi est de parvenir à dominer Alcaraz et Sinner.

« Être dans le top 10, dans le top 5, gagner le Grand Chelem, devenir la première raquette du monde, vaincre Djokovic et Nadal, tout cela a été très diffi­cile ! Nous nous trou­vons désor­mais dans une autre situa­tion que nous devons résoudre. Et c’est proba­ble­ment le plus grand défi auquel nous ayons été confrontés », a déclaré Gilles qui insiste sur le fait que son joueur a tout fait pour être fin prêt à relever le défi en 2025. « Tous les ingré­dients sont réunis. L’essentiel est que Daniil soit prêt à contrôler ses émotions et ses pensées et à se rappeler ce qu’il doit faire. »