Déjà présent en Australie où il va parti­ciper à la United Cup avec l’Allemagne à partir du 29 décembre, Alexander Zverev s’est présenté devant la presse aux côtés de son père et entraî­neur, Alexander Zverev Senior, qui est aussi le capi­taine alle­mand à l’oc­ca­sion de cette compé­ti­tion par équipes.

Interrogé sur ses objec­tifs pour 2025, l’ac­tuel 2e joueur mondial s’est montré très clair : remporter enfin son premier titre du Grand Chelem et, acces­soi­re­ment, devenir numéro 1 mondial.

« Avant ma bles­sure, j’étais très proche de la première place mondiale en 2022. J’étais à un match de le devenir, mais la bles­sure est arrivée. Évidemment, je suis heureux d’être de retour dans cette posi­tion et je suis heureux de pouvoir concourir pour les trophées et les posi­tions les plus impor­tantes de notre sport. Je n’étais pas sûr de pouvoir recom­mencer, surtout après ma bles­sure. Je n’étais pas sûr de revenir à ce niveau, alors pour moi, être ici est une satis­fac­tion, même si je ne suis pas encore satis­fait. Je veux toujours atteindre mes objec­tifs, je veux toujours réaliser mes rêves. En 2024, j’étais proche à plusieurs reprises de remporter mon premier Grand Chelem, mais je n’y suis pas parvenu. Bien sûr, si je reste en bonne santé et en forme, c’est l’ob­jectif prin­cipal. Je suis numéro 2 mondial et pour l’ins­tant, je ne suis que derrière Jannik. »