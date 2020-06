Dans une rubrique d’opinion publiée sur le site officiel de l’ATP, Gilles Simon révèle ce qu’il a ressenti en affrontant le Big 3 tout au long de sa carrière et parle de l’impact de ces joueurs sur le sport. « Pour moi, il ne fait aucun doute que Federer, Nadal et Djokovic sont les trois meilleurs joueurs de l’histoire. Un joueur comme Juan Martin Del Potro aurait remporté entre 4 et 6 titres du Grand Chelem dans une autre période. Ces gars ont battu des gens de 20 ans plus jeunes qu’eux, c’est fou de rivaliser comme ça pendant si longtemps. » Quant à son expérience personnelle, il s’estime chanceux d’avoir pu se confronter à de tels joueurs, mais il n’en garde pas que des bons souvenirs : « Pour quelqu’un comme moi, qui a dû les affronter pendant si longtemps, ce fut un cauchemar. Quand on est joueur de tennis, on veut gagner, avec eux, c’est impossible. »

« Le temps est venu pour les jeunes de se mettre en avant et de se mettre en position de mener le tennis du futur »

Le Français a également évoqué les talents qui vont régner sur la planète tennis dans les prochaines années : « Cette dernière génération est très talentueuse et attrayante pour l’amateur. Il y a des joueurs avec des styles et des personnalités différentes, et c’est très bien. Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Karen Khachanov, Daniil Medvedev, les Américains… En outre, Stefanos Tsitsipas est peut-être capable de choses incroyables et Alexander Zverev aussi. Le temps est venu pour les jeunes de se mettre en avant et de se mettre en position de mener le tennis du futur. »