Georgi Stoimenov, l’agent de Grigor Dimitrov, n’a pas tardé à réagir. Invité de RTL en Croatie, le père de Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, a voulu rejeter la faute des cas positifs lors de l’Adria Tour sur le dos du Bulgare : « Nous ne savons pas où il l’a attrapé, mais il l’a eu. Il a fait beaucoup de mal à la Croatie, à la Serbie, à ma famille et il aurait dû être testé dans son pays d’origine. »

L’agent de Dimitrov a décidé de lui répondre via un communiqué en rejetant toutes les accusations faites concernant son joueur : « Grigor a atterri directement à Belgrade après trois mois d’isolement complet. Ni à Belgrade (Serbie), ni plus tard à Zadar (Croatie), on lui a proposé ou imposé de faire le test de dépistage du coronavirus. Les organisateurs de l’événement sont responsables du bon déroulement de l’événement et de la mise en place des règles à suivre. Grigor a strictement respecté toutes les règles imposées par les organisateurs du tournoi ainsi que les lois en vigueur lors du passage de la frontière entre la Bulgarie, la Serbie et la Croatie. »