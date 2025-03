Invité du dernier « Talk Show » de Gaël Monfils sur sa chaîne Youtube, Gilles Simon a été invité par son ami à dési­gner le match le plus marquant de l’his­toire du tennis. Et forcé­ment, Rafael Nadal et Roger Federer sont de la partie.

« Par rapport à la finale de l’Open d’Australie 2012 entre Nadal et Djokovic, je trouve que Nadal qui bat Federer pour la première fois à Wimbledon (en 2008), c’est plus marquant. Et sinon j’ai la finale entre Nadal et Federer à l’Open d’Australie (en 2017) quand Roger revient de bles­sure et qu’à ce moment‐là, on ne sait déjà pas s’il va rejouer ou non. Il gagne le tournoi mais début il gagne en cinq sets contre Seppi à l’ar­rache, tout le monde dit, ‘ah c’est fini avec son genou il ne va pas y arriver’. On ne croyait déjà plus qu’on allait avoir des Nadal‐Federer en finale de Grand Chelem. »