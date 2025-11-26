Lors d’une inter­view accordée à Eurosport, Gilles Simon a expliqué le problème du tennis fran­çais, qui attend un succes­seur à Yannick Noah en Grand Chelem depuis 1983.

« Tout le monde ne peut pas être Jannik Sinner. Il existe quelques Jannik Sinner poten­tiels par géné­ra­tion et ils peuvent naître à n’im­porte quel endroit de la planète. Mais la ques­tion, c’est : quand on en a un, est‐ce qu’on arrive à en faire un Jannik Sinner, c’est‐à‐dire à l’amener vrai­ment tout en haut ? C’est ce que les Italiens ont réussi à faire et c’est ce que, pour moi, on fait un petit peu moins bien. J’ai l’im­pres­sion que, dans notre forma­tion, il y a une petite déper­di­tion qui fait qu’un joueur qui pour­rait gagner un Grand Chelem, chez nous, il va être 10e mondial. Un joueur qui a le poten­tiel pour être Top 10 sera 30e, etc. Selon moi, c’est ce qui fait qu’on ne gagne pas de Grand Chelem parce que, pour gagner UN Grand Chelem, il faudrait qu’on ait la chance d’avoir juste­ment un joueur qui a le poten­tiel d’en gagner 10. »