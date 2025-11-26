Lors d’une interview accordée à Eurosport, Gilles Simon a expliqué le problème du tennis français, qui attend un successeur à Yannick Noah en Grand Chelem depuis 1983.
« Tout le monde ne peut pas être Jannik Sinner. Il existe quelques Jannik Sinner potentiels par génération et ils peuvent naître à n’importe quel endroit de la planète. Mais la question, c’est : quand on en a un, est‐ce qu’on arrive à en faire un Jannik Sinner, c’est‐à‐dire à l’amener vraiment tout en haut ? C’est ce que les Italiens ont réussi à faire et c’est ce que, pour moi, on fait un petit peu moins bien. J’ai l’impression que, dans notre formation, il y a une petite déperdition qui fait qu’un joueur qui pourrait gagner un Grand Chelem, chez nous, il va être 10e mondial. Un joueur qui a le potentiel pour être Top 10 sera 30e, etc. Selon moi, c’est ce qui fait qu’on ne gagne pas de Grand Chelem parce que, pour gagner UN Grand Chelem, il faudrait qu’on ait la chance d’avoir justement un joueur qui a le potentiel d’en gagner 10. »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 17:18