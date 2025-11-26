AccueilATPLe message de Federer à Nadal : "Ce serait bien si cela...
Le message de Federer à Nadal : « Ce serait bien si cela pouvait se faire »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors de sa longue inter­view accordée au quoti­dien suisse, Tages‐Anzeiger, à l’oc­ca­sion de l’an­nonce de son intro­ni­sa­tion au Hall Of Fame en 2026, Roger Federer a évoqué son projet de tournée d’ex­hi­bi­tions avec Rafael Nadal. 

« Ce serait bien si cela pouvait se faire. Si nous jouions des exhi­bi­tions après nos carrières, nous aurions plus de temps et ne serions plus obligés de nous préci­piter vers la prochaine compé­ti­tion. Je pour­rais imaginer asso­cier tout cela à une bonne cause, collecter des fonds pour ma fonda­tion et inspirer les jeunes sur place. »

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 17:44

Gilles Simon sur le tennis fran­çais : « Des Jannik Sinner peuvent naître à n'im­porte quel endroit de la planète. Mais la ques­tion, c'est : quand on en a un, est‐ce qu'on arrive à en faire un Jannik Sinner ? »
