Lors de sa longue interview accordée au quotidien suisse, Tages‐Anzeiger, à l’occasion de l’annonce de son intronisation au Hall Of Fame en 2026, Roger Federer a évoqué son projet de tournée d’exhibitions avec Rafael Nadal.
« Ce serait bien si cela pouvait se faire. Si nous jouions des exhibitions après nos carrières, nous aurions plus de temps et ne serions plus obligés de nous précipiter vers la prochaine compétition. Je pourrais imaginer associer tout cela à une bonne cause, collecter des fonds pour ma fondation et inspirer les jeunes sur place. »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 17:44