Lors d’une interview accordée à Forbes Brésil, Maria Sharapova a partagé sa vision d’une valeur qui lui est chère tout en revenant sur sa vie actuelle.
Question : « Si vous commenciez votre carrière aujourd’hui, à une époque où les réseaux sociaux jugent et où l’on est surexposé, quelle partie de Maria Sharapova resterait intacte, et quelle partie serait complètement réinventée ? »
Sharapova : « Excellente question. Je pense que c’est l’honnêteté. J’ai toujours cru que c’était la seule chose qui comptait, ici et maintenant. C’est ce qui nous permet de rester fidèles à nous‐mêmes. La partie réinventée ? Maintenant, je lève le poing en signe de victoire pour célébrer quelque chose (généralement très simple) que Theodore, mon fils de 3 ans, a bien fait. Je continue à célébrer à ma façon, le poing levé, mais pour des réalisations différentes. »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 16:58