Maria Sharapova, retraitée depuis 2020 : « Maintenant, quand je lève le poing en signe de victoire, c’est pour célé­brer quelque chose que Theodore, mon fils de 3 ans, a bien fait »

Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée à Forbes Brésil, Maria Sharapova a partagé sa vision d’une valeur qui lui est chère tout en reve­nant sur sa vie actuelle.

Question : « Si vous commen­ciez votre carrière aujourd’hui, à une époque où les réseaux sociaux jugent et où l’on est surex­posé, quelle partie de Maria Sharapova reste­rait intacte, et quelle partie serait complè­te­ment réinventée ? »

Sharapova : « Excellente ques­tion. Je pense que c’est l’hon­nê­teté. J’ai toujours cru que c’était la seule chose qui comp­tait, ici et main­te­nant. C’est ce qui nous permet de rester fidèles à nous‐mêmes. La partie réin­ventée ? Maintenant, je lève le poing en signe de victoire pour célé­brer quelque chose (géné­ra­le­ment très simple) que Theodore, mon fils de 3 ans, a bien fait. Je continue à célé­brer à ma façon, le poing levé, mais pour des réali­sa­tions différentes. »

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 16:58

