Tony Godsick a accordé un entretien à Tennis.com où il se confie longuement sur la mise en place de l’exhibition en Afrique du Sud qui a réuni plus de 51 000 personnes au Cap en février dernier. Un moment hautement symbolique puisqu’il avait lieu dans le pays natal de la mère de Roger Federer. Son en explique la genèse : « Roger a toujours voulu jouer un match en Afrique du Sud, le pays natal de sa mère en étant encore actif sur le circuit. Nous avions organisé le « Match for Africa » à Zurich, Madrid, Seattle et San José, mais il était plus que logique d’en organiser un dans le pays que la fondation de Roger soutient le plus. Nous en avons parlé sérieusement au cours des huit dernières années. Nous avons commencé à nous poser les questions nécessaires : quand pourrions-nous le faire ? Quel est le bon moment ? A quoi doit-il ressembler ? Le calendrier du tennis est très difficile. Dès le début, nous savions contre qui Roger voulait jouer : Rafa. « Si je dois jouer dans le pays de ma mère pour la première fois, m’a dit Roger, ça doit être contre mon plus grand rival. » L’événement a commencé à se concrétiser il y a deux ans. Nous avons regardé notre programme et celui de Rafa ainsi que le lieu. L’une des raisons pour lesquelles Roger joue encore au tennis aujourd’hui est l’excitation et le fait de jouer devant les plus grandes foules dans les plus grands stades. Nous visions plus de 50 000 fans, mais nous devions créer une expérience de tennis dans un stade construit pour la Coupe du monde de football (en 2010). »