Tête d’affiche de l’UTS de Patrick Mouratoglou, David Goffin a pu enfin revenir sur un court mais pas en principauté de Monaco même si depuis lundi Monte-Carlo est totalement déconfinée.

Le Belge a expliqué à nos confères de la Libre Belgique, son sentiment plutot spécial pour cette reprise : « J’ai repris tout doucement l’entraînement lundi, cela fait du bien de taper dans la balle après sept semaines sans raquette. Cela ne m’était jamais arrivé depuis que je joue au tennis. J’étais excité mais je ne savais plus comment préparer mon sac. D’habitude je fais cela les yeux fermés, là j’avais l’impression d’oublier quelque chose. Je me suis entraîné à l’Académie Riccardo Piatti en Italie sur une surface en dur. En Italie, on peut jouer depuis le quatre mai, à Monaco, pas encore. Sur deux terrains, nous étions quatre. Il y avait aussi Jannik Sinner. Les yeux n’étaient pas en face des trous sur les premières balles. Et puis cela revient assez vite. Ici on tape, on s’amuse. Le plus dur, cela va être de retrouver la précision. Cela ressemble à une reprise après une trêve ou des vacances. »