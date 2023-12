Euphorique après sa victoire sur le Masters de la nouvelle géné­ra­tion, ce samedi en Arabie Saoudite, Hamad Medjedovic a forcé­ment évoqué l’un de ses mentors, Novak Djokovic, qui a notam­ment financé une partie de sa carrière.

« C’est quelque chose de merveilleux. Nous sommes tous les deux origi­naires de Serbie. Novak a remporté les finales ATP, les vraies, et j’ai gagné la Next Gen. C’est incroyable pour notre pays. Je suis très fier d’avoir reçu ce trophée pour la Serbie. Je n’ai pas encore regardé le télé­phone, mais je suis sûr qu’il (Djokovic) m’a envoyé un message pour me féli­citer. Je suis heureux de suivre ses traces d’une manière ou d’une autre », a expliqué le jeune Serbe. »