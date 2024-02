Tim Henman a accordé un peu de son temps pour parler au quoti­dien d’in­for­ma­tion Britannique Metro.

L’ancien 4e mondial a notam­ment beau­coup parlé de son compa­triote Andy Murray, et a évoqué sa riva­lité avec Rafael Nadal. Une riva­lité que Tim Henman adore­rait retrouver en cette année 2024, malgré le fait que les dyna­miques des deux joueurs ne soient pas exceptionnelles.

« Nous avons eu la chance de vivre tant de grandes riva­lités dans ce sport. Murray et Nadal, je ne me souviens pas combien de fois ils ont joué, mais je m’ins­cri­rais certai­ne­ment pour les voir s’af­fronter encore une fois ! Je dois dire que le niveau de Rafa à Brisbane était impres­sion­nant. Ne pas avoir joué depuis un an et puis revenir et jouer comme ça… Et pour Andy, quand on regarde les tour­nois qu’il joue et les adver­saires qu’il affronte, ce n’est pas facile. »

Pour apporter une réponse à Henman, les deux hommes se sont affrontés 24 fois au total (Nadal mène 17–7). Néanmoins, la dernière fois remonte à 2016, à Madrid.