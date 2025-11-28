Dans une chronique écrite pour l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a dressé un bilan assez mitigé de la saison 2025.
« Il est temps de juger 2025, et on va pas dire qu’on s’est ennuyé, mais c’était pas folichon. La faute aux deux porte‐flingues, Sinner et Alcaraz, qui ont sulfater la concurrence. Heureusement, ils nous ont offert la finale de Roland‐Garros, sublime, historique, à mettre au Louvre, enfin non, ou alors loin des fenêtres. Mais après, il y a quoi dans le mémorable ? La demi‐finale de Loïs Boisson à Roland ? Le compte de fée de Valentin Vacheron à Shanghai ? Iga Swiatek à Wimbledon et Anisimova qui repart en vélo (6−0, 6–0) ? Et puis c’est tout. Ou alors on part dans le mélo avec les adieux de Rafa, très réussis au demeurant. Du coup, on s’inquiète pour 2026. Pourvu que ça se résume pas à des Sinner‐Alcaraz et Djoko qui dit ciao. Non, on veut du dingo ! Pourquoi pas du Joao Fonseca en ovni ? Le circuit en folie ! Enfin, tout ce que vous voulez pour aller calmer les deux premiers. Et pour nous bleus, pas de blague, pas de blessure en sortant des douches… »
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 13:41