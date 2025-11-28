Dans une chro­nique écrite pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a dressé un bilan assez mitigé de la saison 2025.

« Il est temps de juger 2025, et on va pas dire qu’on s’est ennuyé, mais c’était pas foli­chon. La faute aux deux porte‐flingues, Sinner et Alcaraz, qui ont sulfater la concur­rence. Heureusement, ils nous ont offert la finale de Roland‐Garros, sublime, histo­rique, à mettre au Louvre, enfin non, ou alors loin des fenêtres. Mais après, il y a quoi dans le mémo­rable ? La demi‐finale de Loïs Boisson à Roland ? Le compte de fée de Valentin Vacheron à Shanghai ? Iga Swiatek à Wimbledon et Anisimova qui repart en vélo (6−0, 6–0) ? Et puis c’est tout. Ou alors on part dans le mélo avec les adieux de Rafa, très réussis au demeu­rant. Du coup, on s’in­quiète pour 2026. Pourvu que ça se résume pas à des Sinner‐Alcaraz et Djoko qui dit ciao. Non, on veut du dingo ! Pourquoi pas du Joao Fonseca en ovni ? Le circuit en folie ! Enfin, tout ce que vous voulez pour aller calmer les deux premiers. Et pour nous bleus, pas de blague, pas de bles­sure en sortant des douches… »