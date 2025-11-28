Retraité des courts depuis un peu plus d’un an, Andy Murray passe beau­coup de temps sur les parcours de golf. Et comme il l’a confié dans le podcast « The Romesh Ranganathan Show », dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’an­cien numéro 1 mondial se verrait bien accom­pa­gner un profes­sionnel de ce sport.

« J’adore le golf, et si vous êtes passionné par un sport, je pense qu’ac­com­pa­gner un grand joueur dans ses moments les plus impor­tants serait un travail fantas­tique. Si vous travaillez avec un joueur d’élite, vous pouvez l’aider à prendre des déci­sions, à élaborer une stra­tégie. Ce serait un poste formidable. »