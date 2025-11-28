AccueilATPMurray, intéressé par un nouveau job : "Ce serait un travail fantastique"
ATP

Murray, inté­ressé par un nouveau job : « Ce serait un travail fantastique »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

196

Retraité des courts depuis un peu plus d’un an, Andy Murray passe beau­coup de temps sur les parcours de golf. Et comme il l’a confié dans le podcast « The Romesh Ranganathan Show », dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’an­cien numéro 1 mondial se verrait bien accom­pa­gner un profes­sionnel de ce sport. 

« J’adore le golf, et si vous êtes passionné par un sport, je pense qu’ac­com­pa­gner un grand joueur dans ses moments les plus impor­tants serait un travail fantas­tique. Si vous travaillez avec un joueur d’élite, vous pouvez l’aider à prendre des déci­sions, à élaborer une stra­tégie. Ce serait un poste formidable. »

Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 13:14

Article précédent
Le bémol de Panatta sur la domi­na­tion d’Alcaraz et Sinner : « Ils sont très forts mais le jeu s’est unifor­misé. Tout le monde joue de la même manière, il n’y a plus d’attaquants »
Article suivant
« Heureusement que Sinner et Alcaraz nous ont offert la finale de Roland‐Garros, car on ne va pas dire qu’on s’est ennuyé en 2025 mais ce n’était pas foli­chon », estime Benoît Maylin

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.