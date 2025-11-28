Retraité des courts depuis un peu plus d’un an, Andy Murray passe beaucoup de temps sur les parcours de golf. Et comme il l’a confié dans le podcast « The Romesh Ranganathan Show », dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’ancien numéro 1 mondial se verrait bien accompagner un professionnel de ce sport.
« J’adore le golf, et si vous êtes passionné par un sport, je pense qu’accompagner un grand joueur dans ses moments les plus importants serait un travail fantastique. Si vous travaillez avec un joueur d’élite, vous pouvez l’aider à prendre des décisions, à élaborer une stratégie. Ce serait un poste formidable. »
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 13:14