Dans des propos tenus sur « Radio Deejay » et relayés par Tennis World Italia, le vainqueur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a livré une réflexion sur la domination actuelle, presque sans partage, de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Si vous regardez le classement mondial dans les années 1970, les dix premiers avaient remporté au moins un tournoi du Grand Chelem. Il y avait beaucoup plus d’équilibre et ils pouvaient aussi perdre. Aujourd’hui, ils ne perdent jamais. Ils sont très forts, mais le type de jeu s’est uniformisé. Bjorn Borg et Guillermo Vilas gagnaient toujours lorsqu’ils affrontaient des joueurs qui jouaient comme eux. Puis ils rencontraient John McEnroe ou moi‐même et ils perdaient parce que nous jouions différemment. Aujourd’hui, ils jouent tous de la même manière. Il n’y a plus d’attaquants. »
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 12:42