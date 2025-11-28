AccueilATPLe bémol de Panatta sur la domination d'Alcaraz et Sinner : "Ils...
Le bémol de Panatta sur la domi­na­tion d’Alcaraz et Sinner : « Ils sont très forts mais le jeu s’est unifor­misé. Tout le monde joue de la même manière, il n’y a plus d’attaquants »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Dans des propos tenus sur « Radio Deejay » et relayés par Tennis World Italia, le vain­queur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a livré une réflexion sur la domi­na­tion actuelle, presque sans partage, de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Si vous regardez le clas­se­ment mondial dans les années 1970, les dix premiers avaient remporté au moins un tournoi du Grand Chelem. Il y avait beau­coup plus d’équi­libre et ils pouvaient aussi perdre. Aujourd’hui, ils ne perdent jamais. Ils sont très forts, mais le type de jeu s’est unifor­misé. Bjorn Borg et Guillermo Vilas gagnaient toujours lors­qu’ils affron­taient des joueurs qui jouaient comme eux. Puis ils rencon­traient John McEnroe ou moi‐même et ils perdaient parce que nous jouions diffé­rem­ment. Aujourd’hui, ils jouent tous de la même manière. Il n’y a plus d’attaquants. »

Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 12:42

