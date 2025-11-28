Quelques jours après avoir partagé le court ce mercredi avec la Philippine Alexandra Eala (50e mondiale), Rafael Nadal a ressorti sa raquette pour une séance avec Alina Korneeva (213e mondiale), vain­queure de Roland‐Garros juniors en 2023, et Anabel Medina Garrigues, double lauréate en double à la Porte d’Auteuil et coach au sein de son académie.

« 17 Roland‐Garros en une seule photo », a publié l’Académie de l’homme aux 14 titres à Roland‐Garros sur Instagram.

Une nouvelle occa­sion de profiter du coup droit de Rafa !