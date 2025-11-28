AccueilATPNadal de retour pour un entraînement spécial : "17 Roland-Garros sur le...
ATP

Nadal de retour pour un entraî­ne­ment spécial : « 17 Roland‐Garros sur le court ! »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

55

Quelques jours après avoir partagé le court ce mercredi avec la Philippine Alexandra Eala (50e mondiale), Rafael Nadal a ressorti sa raquette pour une séance avec Alina Korneeva (213e mondiale), vain­queure de Roland‐Garros juniors en 2023, et Anabel Medina Garrigues, double lauréate en double à la Porte d’Auteuil et coach au sein de son académie.

« 17 Roland‐Garros en une seule photo », a publié l’Académie de l’homme aux 14 titres à Roland‐Garros sur Instagram.

Une nouvelle occa­sion de profiter du coup droit de Rafa !

Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 14:10

Article précédent
« Heureusement que Sinner et Alcaraz nous ont offert la finale de Roland‐Garros, car on ne va pas dire qu’on s’est ennuyé en 2025 mais ce n’était pas foli­chon », estime Benoît Maylin

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.