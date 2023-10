Avec seule­ment une victoire à son actif depuis le 10 juillet dernier et un succès en huitièmes de finale de Wimbledon contre Grigor Dimitrov, Holger Rune vit une période très compliquée.

Et selon les infor­ma­tions de Tennis Connected, le 5e joueur mondial pour­rait tenter d’in­verser la tendance actuelle en inté­grant Boris Becker dans son équipe.

Depuis la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Patrick Mouratoglou il y a quelques semaines, le Danois, néan­moins toujours accom­pagné par sa mère, Aneke, qui est aussi son agent, a pour le moment conforté Lars Christensen en tant qu’u­nique entraîneur.

Hearing Boris Becker may be joining the Holger Rune team. — Tennis Connected (@TennisConnected) October 12, 2023

Sur le papier, une possible asso­cia­tion entre le phéno­mène danois et la légende alle­mande, qui a notam­ment entraîné Novak Djokovic avec succès entre 2014 et 2016, fait saliver.

À suivre.