Un mois après avoir été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, l’une des blessures les plus graves pour un sportif professionnel, Holger Rune a donné une interview au site Hard Court dans laquelle il évoque les raisons de celle‐ci.
Et selon le joueur danois, la fatigue serait la principale fautive.
« Ma blessure a été un choc pour beaucoup de joueurs et d’athlètes parce que je n’ai jamais eu le moindre problème à la cheville, et mon corps était en super bonne santé. Après un printemps difficile, j’ai eu énormément de tests, de scans, de prises de sang… tout montrait que j’étais très fort. Donc cela n’était pas censé arriver – cela ne devrait même pas être possible. Je ne crois pas à la malchance dans le sport. Tout arrive pour une raison, et il y a une explication derrière chaque chose. La principale chose qui pourrait avoir causé cette blessure, c’est la fatigue. Quand tu aimes le tennis autant que moi, quand tu aimes jouer et être en tournoi, ce n’est pas évident d’écouter ton corps. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 17:17