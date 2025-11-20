Un mois après avoir été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, l’une des bles­sures les plus graves pour un sportif profes­sionnel, Holger Rune a donné une inter­view au site Hard Court dans laquelle il évoque les raisons de celle‐ci.

Et selon le joueur danois, la fatigue serait la prin­ci­pale fautive.

« Ma bles­sure a été un choc pour beau­coup de joueurs et d’athlètes parce que je n’ai jamais eu le moindre problème à la cheville, et mon corps était en super bonne santé. Après un prin­temps diffi­cile, j’ai eu énor­mé­ment de tests, de scans, de prises de sang… tout montrait que j’étais très fort. Donc cela n’était pas censé arriver – cela ne devrait même pas être possible. Je ne crois pas à la malchance dans le sport. Tout arrive pour une raison, et il y a une expli­ca­tion derrière chaque chose. La prin­ci­pale chose qui pour­rait avoir causé cette bles­sure, c’est la fatigue. Quand tu aimes le tennis autant que moi, quand tu aimes jouer et être en tournoi, ce n’est pas évident d’écouter ton corps. »