Après avoir expliqué dans une récente interview accordée à nos confrères de PuntodeBreak qu’il ne voyait personne capable de disputer les grands titres et la place de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Feliciano Lopez a été invité à comparer le jeu de l’Espagnol et de l’Italien avec ceux de Federer, Nadal et Djokovic.
Et pour l’ancien 12e joueur mondial, ils sont assez similaires.
« Alcaraz et Sinner jouent très vite, c’est évident, mais Federer, Rafa, Djokovic et certains autres joueurs de ma génération le faisaient aussi, ils jouaient très vite. Il se peut que, parfois, si l’on compare les époques, la vitesse de la balle augmente toujours progressivement, car la préparation physique, même si elle est légère, s’améliore et les joueurs frappent plus fort. La vitesse moyenne de jeu est peut‐être légèrement plus élevée aujourd’hui qu’il y a quelques années. J’ai vu des matchs, notamment ceux de Federer et Djokovic, où ils jouaient à un rythme effréné. Je ne sais pas si Sinner et Alcaraz jouent plus vite, mais ils jouent de manière similaire. Ils sont peut‐être plus explosifs à certains moments, en particulier Alcaraz, même si Sinner se déplace aussi très bien, mais d’une manière différente. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 17:57