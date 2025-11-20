Après avoir expliqué dans une récente inter­view accordée à nos confrères de PuntodeBreak qu’il ne voyait personne capable de disputer les grands titres et la place de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Feliciano Lopez a été invité à comparer le jeu de l’Espagnol et de l’Italien avec ceux de Federer, Nadal et Djokovic.

Et pour l’an­cien 12e joueur mondial, ils sont assez similaires.

« Alcaraz et Sinner jouent très vite, c’est évident, mais Federer, Rafa, Djokovic et certains autres joueurs de ma géné­ra­tion le faisaient aussi, ils jouaient très vite. Il se peut que, parfois, si l’on compare les époques, la vitesse de la balle augmente toujours progres­si­ve­ment, car la prépa­ra­tion physique, même si elle est légère, s’amé­liore et les joueurs frappent plus fort. La vitesse moyenne de jeu est peut‐être légè­re­ment plus élevée aujourd’hui qu’il y a quelques années. J’ai vu des matchs, notam­ment ceux de Federer et Djokovic, où ils jouaient à un rythme effréné. Je ne sais pas si Sinner et Alcaraz jouent plus vite, mais ils jouent de manière simi­laire. Ils sont peut‐être plus explo­sifs à certains moments, en parti­cu­lier Alcaraz, même si Sinner se déplace aussi très bien, mais d’une manière différente. »