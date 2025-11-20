Dans des propos relayés par Punto de Break, l’ex‐12e mondial Feliciano Lopez, aujourd’hui directeur du Masters 1000 de Madrid et des phases finales de la Coupe Davis, a donné son avis sur la domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Les chiffres parlent d’eux‐mêmes. Je n’ai pas de boule de cristal, mais si vous me posez la question aujourd’hui, à court terme, je ne vois personne capable de leur disputer les grands titres et la place de numéro un mondial. Dans trois ans ? Peut‐être qu’un Sinner de Slovénie ou un Alcaraz d’un autre pays fera son apparition. Personne ne le sait… mais je vois une différence abyssale entre eux deux et les autres. Trop grande : parce qu’ils sont trop bons, sur le plan technique, physique et mental, et que la différence s’accentue avec le temps, car ils ont la capacité de continuer à actualiser et à améliorer leur tennis dans tous les domaines, alors que d’autres n’y parviennent pas. C’est le moment que vit le tennis : il est juste de dire que nous avons beaucoup de chance de les avoir tous les deux. Ce sont deux personnalités différentes, deux grands ambassadeurs de ce sport. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 12:07