Dans des propos relayés par Punto de Break, l’ex‐12e mondial Feliciano Lopez, aujourd’hui direc­teur du Masters 1000 de Madrid et des phases finales de la Coupe Davis, a donné son avis sur la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Les chiffres parlent d’eux‐mêmes. Je n’ai pas de boule de cristal, mais si vous me posez la ques­tion aujourd’hui, à court terme, je ne vois personne capable de leur disputer les grands titres et la place de numéro un mondial. Dans trois ans ? Peut‐être qu’un Sinner de Slovénie ou un Alcaraz d’un autre pays fera son appa­ri­tion. Personne ne le sait… mais je vois une diffé­rence abys­sale entre eux deux et les autres. Trop grande : parce qu’ils sont trop bons, sur le plan tech­nique, physique et mental, et que la diffé­rence s’ac­centue avec le temps, car ils ont la capa­cité de conti­nuer à actua­liser et à améliorer leur tennis dans tous les domaines, alors que d’autres n’y parviennent pas. C’est le moment que vit le tennis : il est juste de dire que nous avons beau­coup de chance de les avoir tous les deux. Ce sont deux person­na­lités diffé­rentes, deux grands ambas­sa­deurs de ce sport. »