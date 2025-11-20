À 44 ans, l’an­cien numéro 1 mondial Lleyton Hewitt est sorti de sa retraite pour parti­ciper au Challenger de Sydney, en double aux côtés de son fils Cruz (759e mondial à 16 ans).

Ils ont gagné leur premier match très faci­le­ment (6−1, 6–0) avant de s’in­cliner en quarts de finale (7−5, 6–4).

« Ce genre d’op­por­tu­nité est rare et il y aura proba­ble­ment un moment où je ne serai plus assez bon ou physi­que­ment capable de jouer avec lui. Et main­te­nant, il est clai­re­ment au niveau et est assez bon pour jouer, donc nos trajec­toires se croisent d’une chouette manière », s’est réjoui le double lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par Orange.