À 44 ans, l’ancien numéro 1 mondial Lleyton Hewitt est sorti de sa retraite pour participer au Challenger de Sydney, en double aux côtés de son fils Cruz (759e mondial à 16 ans).
Ils ont gagné leur premier match très facilement (6−1, 6–0) avant de s’incliner en quarts de finale (7−5, 6–4).
« Ce genre d’opportunité est rare et il y aura probablement un moment où je ne serai plus assez bon ou physiquement capable de jouer avec lui. Et maintenant, il est clairement au niveau et est assez bon pour jouer, donc nos trajectoires se croisent d’une chouette manière », s’est réjoui le double lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par Orange.
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 11:39