Alors qu’on pensait qu’il avait enfin lancé sa saison après son titre décroché sur l’ATP 500 de Barcelone, Holger Rune a montré des signes inquié­tants de fébri­lité à Madrid (abandon au 2e tour face à Cobolli) et Rome (défaite face à Moutet au 3e tour).

Quelques heures après avoir annoncé son forfait pour le tournoi de Hambourg, à l’instar de Sinner, Musetti, Paul et Tsitsipas, le Danois a donné de ses nouvelles via son compte Instagram. Et elles ne sont pas très rassu­rantes à huit jours du début de Roland‐Garros.

En effet, l’ac­tuel 10e joueur mondial souffre d’une double infec­tion et est actuel­le­ment sous antibiotique.

« Bonjour à tous. Après Rome, nous avons fait beau­coup de tests au Danemark parce que je me sentais vrai­ment mal et ce depuis long­temps. Les tests ont montré que j’avais toujours une infec­tion dans la gorge (qui n’a pas été éliminée par les anti­bio­tiques à Indian Wells) et aussi une infec­tion dans l’es­tomac. Je suis main­te­nant sous anti­bio­tique puis­sant et j’ai hâte de me sentir bien. Ce qui est bien, c’est que le prin­temps a été diffi­cile et j’ai hâte de me lancer dans la compé­ti­tion en me sentant à nouveau pleine d’énergie. Merci pour votre soutien dans les bons et les mauvais moments. »