Passablement irrité par les propos de Patrick Mouratoglou le concer­nant, Goran a même l’idée d’en découdre même s’il semble peu probable que Patrick soit présent au Canada ou aux Etats‐Unis puisque il n’est plus le coach de Naomi.

« Si je vais à Toronto ou Cincinnati, je suis plus qu’ex­cité à l’idée de voir Mouratoglou pour lui parler et pour expli­quer certaines choses. Je sais pour­quoi il a fait ça mais je n’ai jamais eu de problèmes avec aucun entraî­neur dans ma vie. Les coachs devraient se soutenir et pas aller sur Internet pour parler. »