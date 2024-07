Dans des propos rapportés par ESPN, le pilote de Formule 1 George Russel a raconté sa première rencontre inspi­rante avec Novak Djokovic il y a quelques années à Monaco.

« Je l’ai croisé à la salle de sport et nous sommes rentrés ensemble. Nous avons échangé des idées ensemble et il a été très ouvert avec moi en me disant ce qu’il essayait et ce qui fonc­tion­nait pour lui. Nous discu­tons, nous avons beau­coup d’idées diffé­rentes. Physiquement et menta­le­ment. Je ne veux pas trop en dire parce que ce sont des conver­sa­tions privées, mais j’aime beau­coup le fait qu’il veuille toujours en savoir plus, ce qui m’ins­pire à en apprendre davan­tage sur moi‐même, sur ce qui marche pour moi, sur ce qui marche pour eux et sur la façon de repousser les limites. »