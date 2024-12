Jannik Sinner va pouvoir aborder l’année 2025 en pleine confiance, fort d’une année 2024 mons­trueuse. Il sera large­ment favori pour conserver son titre à Melbourne, lui qui excelle sur cette surface.

Mais l’Italien sait qu’il ne vient pas de nulle part, et que tout cela s’est construit brique par brique. Dans une récente confé­rence de presse, il s’est d’ailleurs confié sur le rôle de ses parents, qui ont toujours été là pour lui, et l’ont toujours mis tout en haut de leurs priorités.

« Mon père partait tôt le matin et reve­nait à la maison après moi. Mais il venait et il était toujours heureux d’être avec sa famille ou de jouer au tennis avec moi, même si après 10 heures de travail, je comprends qu’on puisse ne pas en avoir envie. Mais il le faisait par amour. Pour moi, il a toujours été mon point de réfé­rence. Ma mère était pareil. Elle rentrait à la maison et devait ranger notre maison. Il y avait telle­ment d’amour entre eux et on ne remar­quait jamais que c’était une mauvaise journée pour eux, on les voyait toujours heureux. »