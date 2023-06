Jean‐René Lisnard, le patron de l’Elite Tennis Center, à Cannes, que l’on connaît très bien à We Love Tennis, s’est confié à nos confrères de L’Équipe dans la rubrique « Paroles d’ex ». Ancien 84e mondial et profes­sionnel de 1997 à 2012, JR n’a pas donné sa langue au chat lors­qu’on lui a demandé l’iden­tité du joueur le plus fort qu’il avait affronté au cours de sa carrière.

La plus grosse impres­sion, c’est Nadal. J’ai joué Federer, Djokovic, Agassi… Le meilleur, c’est Nadal. Chaque point, c’est un enfer. Il a une qualité de frappe mons­trueuse. Contre n’im­porte qui, tu mènes 40–0, tu te dis que le jeu est quasi gagné. Pas contre Nadal. Il ne lâche jamais rien et tu le sens. Quand il prend le contrôle avec son coup droit, ce n’est qu’une ques­tion de temps avant que tu perdes le point. Il te bouffe. Quand je fais Roland avec des juniors, je leur montre Nadal à l’en­traî­ne­ment. Il fait du deux contre un. Et il met l’in­ten­sité max sur chaque frappe. Je dis aux gamins : ‘Regardez, il a 500 millions sur son compte, plus de 20 Grands Chelems (22), mais il est encore au taquet sur tout, tout le temps.’ »