Sur le site de l’ATP, Jenson Brooksby a fait des confi­dences au sujet de son autisme et c’est poignant. On se souvient que L’Équipe avait déjà inter­rogé la personne qui le suivait et nous avions relayé son témoignage.

Là, c’est le cham­pion qui parle de son autisme avec ses mots et aussi en toute fran­chise. Il revient notam­ment sur son enfance et explique fina­le­ment pour­quoi il a choisi le tennis.

« Mes parents ont toujours dit que j’étais très attentif aux détails. Mon cerveau est programmé pour se concen­trer sur moins de choses que les autres, mais pour les faire vrai­ment bien. Je pouvais frapper une balle contre la porte du garage pendant une heure sans problème. Non seule­ment j’étais capable de me concen­trer, mais j’y prenais vrai­ment plaisir, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis tombé amou­reux de ce sport. »