Alors qu’il s’ex­pri­mait sur l’ac­tua­lité du tennis dans le dernier épisode de son podcast, Advantage Connors, Jimmy Connors a forcé­ment donné son senti­ment sur la récente sépa­ra­tion entre Novak Djokovic et Goran Ivanisevic.

Et après avoir répondu aux rumeurs qui l’en­voyaient dans la box du numéro 1 mondial, l’Américain a estimé que ce dernier avait sûre­ment besoin d’un nouveau regard.

« Il fallait un regard neuf, peut‐être. Je pense qu’il faut parfois se secouer, mais n’est‐ce pas drôle ? C’est toujours la faute de l’en­traî­neur. Il est temps de se débar­rasser de l’en­traî­neur (rires). Vous êtes avec quel­qu’un, vous voyagez avec lui semaine après semaine, vous vous asseyez et mangez avec lui. Et parfois vous avez besoin d’une pause. Vous avez besoin de vous secouer et de voir ce que cela peut donner. Peut‐être que Goran l’a pris et lui a donné tout ce qu’il pouvait. Et puis, quel­qu’un d’autre arrive et voit un peu la même chose, parce qu’il faut se rendre à l’évi­dence, on a affaire à l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Les chan­ge­ments et les sugges­tions que vous faites sont telle­ment minimes. Les gens dans les tribunes et beau­coup de gens qui pensent connaître le tennis ne le voient pas vrai­ment. Vous avez besoin d’un regard neuf, c’est important. »