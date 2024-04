Nick Kyrgios, qui possède désor­mais sa propre émis­sion, Good troubles With Nick Kyrgios, a partagé sur Instagram une petite partie de son entre­tien avec son nouvel invité : Frances Tiafoe.

Bien évidem­ment, le joueur améri­cain a évoqué son passé et s’est souvenu des moque­ries et notam­ment d’une phrase qu’il a gardé long­temps dans sa mémoire et qu’il l’a toujours motivé quand il perdait confiance.

« Les gens se moquaient de moi, je me souviens des remarques à mon égard : Ce type pense qu’il peut être un pro mais il joue avec des trous dans ses chaus­sures. Cette phrase a vrai­ment changé ma vie », a expliqué Frances dont le seul but au départ était de pouvoir gagner assez d’argent pour soutenir sa famille et ses proches.