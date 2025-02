Vainqueur de son premier titre sur le circuit prin­cipal à Buenos Aires avant une défaite d’en­trée, chez lui, à Rio, Joao Fonseca est en train de confirmer, petit à petit, les grands espoirs placés en lui depuis des années.

De plus en plus solli­cité par les médias, le Brésilien, spon­so­risé par la marque de Roger Federer, On, a récem­ment abordé le fameux débat du GOAT lors d’une inter­view accordée à Globo. Et pour lui, le débat n’existe tout simple­ment pas.

« Federer. Il n’y a pas moyen de changer cela. Vous pouvez dire que Djokovic est le plus grand de tous les temps, mais pour moi, c’est impos­sible. Djokovic est peut‐être le meilleur de tous les temps, mais Federer est le plus grand. Il n’a pas d’égal. »