Revenant sur le duel remporté par Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner sur le Masters 1000 d’Indian Wells, dans le dernier épisode du podcast de Tennis Channel, John Lloyd, ancien 21e joueur mondial et fina­liste de l’Open d’Australie en 1977, a estimé que lorsque les deux joueurs évoluaient à leur meilleur niveau, ils étaient dans une caté­gorie à part sur le circuit.

« Avec ces deux‐là, je vous le dis, les autres vont devoir se surpasser. Nous disons toujours qu’ils sont en pleine ascen­sion, mais je vous le dis, quand ces deux‐là jouent à leur meilleur niveau, personne sur le circuit ne peut s’en appro­cher. J’ai été impres­sionné par la façon dont Alcaraz a rebondi. Pendant l’in­ter­saison, Sinner semblait avoir fait des progrès, ce qu’il a fait. Sa gestion du terrain est bien meilleure main­te­nant, il a travaillé son service. Quand on le regarde, on se dit qu’il a pris un peu d’avance sur Alcaraz. Et puis, à Indian Wells, il a été battu. Pour moi, c’est une grande chose pour l’avenir de Carlos Alcaraz, avec la façon dont il a changé son jeu. À ce stade, Sinner semblait imbat­table, il semblait que cela allait être rapide, mais là, Alcaraz a utilisé son sens du tennis sur le court, a reçu un peu d’aide de son entraî­neur, mais il devait toujours exécuter le plan de jeu. Pour moi, c’est un grand pas en avant pour Alcaraz. »