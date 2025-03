Lors de son passage dans l’émis­sion sur Instagram avec Match Point, Jules Marie a donc un peu dézingé Novak Djokovic en expli­quant qu’il avait été mal traité par le GOAT lors­qu’il était spar­ring partner en 2021 à Roland‐Garros.

Par la suite, le joueur trico­lore a voulu aussi insister sur une autre période où cette fois il était joueur. Est‐ce que la situa­tion avait changé par rapport à 2021 ?

Jules a eu cette réponse : « Par contre à l’Open d’Australie, j’avais plus le statut de spar­ring, j’avais le statut de joueur. Donc là c’était diffé­rent. Et il connais­sait la chaîne. Puis on était filmés, avec les caméras, donc il pouvait pas être exécrable. »

Si par malheur Nole prend connais­sance de ces propos, cela risque de mal se passer…