Lauréate des deux derniers WTA 1000, à Dubaï et Indian Wells, Mirra Andreeva vient de remporter, à seule­ment 17 ans, 12 matchs d’af­filée, en battant durant cette série deux fois Iga Swiatek et une fois Aryna Sabalenka en finale ce dimanche.

Un parcours qui a suscité l’enthousiasme de Frédéric Verdier. Lors de la dernière émis­sion de « Sans Filet » sur Winamax, le jour­na­liste n’a pas caché son admi­ra­tion pour la prodige.

« Andreeva a abso­lu­ment tout. Elle va toutes les calmer. Elle va gagner son Grand Chelem cette année et sera numéro 1 mondiale. Je vous annonce qu’elle ne le sera pas dans un an ou deux ans. Sauf bles­sure, elle sera numéro 1 mondiale cette année. Elle n’a aucune limite. Ce qui est mons­trueux, c’est sa matu­rité, sa capa­cité à varier, sa qualité de service. Et même s’il est insou­ciante, on sent qu’elle a de l’am­bi­tion. Elle ne doute pas, elle n’a pas de complexe, elle sait ce qu’elle veut. Elle a aussi la couver­ture de terrain, le dépla­ce­ment, l’en­ver­gure… Je cherche un défaut mais je ne trouve pas. Pour moi, elle est la meilleure et de loin. Elle peut marquer l’his­toire du tennis. Et elle peut conti­nuer à dominer Sabalenka, Swiatek et Coco Gauff si besoin. À 17 ans c’est le présent et l’avenir du tennis ! »