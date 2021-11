Toujours aussi fine et pointue lors­qu’il s’agit d’ana­lyser le circuit masculin comme féminin, Justine Henin s’est récem­ment exprimée chez nos confrères d’Eurosport sur l’in­croyable cham­pion qu’est Novak Djokovic. Et selon la Belge, le numéro 1 mondial ne serait pas reconnu à sa juste valeur.

« Il est tota­le­ment unique. Je pense qu’il est grand temps – même si beau­coup de gens respectent son immense carrière – que les gens réalisent ce qu’il a accompli. On peut aimer Novak Djokovic, on peut ne pas l’aimer, il y a beau­coup de gens qui n’aiment pas son carac­tère, mais ce qu’il fait dans sa carrière, ce que le cham­pion fait, est tout simple­ment extra­or­di­naire. Il n’y en a pas beau­coup qui peuvent rebondir comme lui. On parle d’au­jourd’hui (face à Medvedev en finale de Paris‐Bercy, ndlr), mais on peut revenir à il y a un an, après l’US Open (disqua­li­fi­ca­tion contre Pablo Carreno Busta), on pensait aussi le retrouver blessé. Et malgré tout, même s’il perd en finale à Roland Garros, il est toujours là. Après ça, il s’est recons­truit, il a gagné l’Open d’Australie, et sa capa­cité à rebondir est juste phéno­mé­nale. Et je pense que cette défaite en finale de l’US Open était simple­ment néces­saire pour permettre à Novak Djokovic de respirer, de récu­pérer, de se montrer un peu humain. Parce que, fina­le­ment, il n’a peut‐être jamais été aussi aimé que lors­qu’il a perdu aussi dure­ment en finale contre Daniil Medvedev. »