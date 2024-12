Les jours et les semaines passent depuis la retraite de Rafael Nadal, mais les hommages à sa légende sont toujours aussi nombreux.

Dans un docu­men­taire d’Eurosport, Alex Corretja, ancien fina­liste de Roland‐Garros, a expliqué que le dernier titre de Nadal Porte d’Auteuil était tout simple­ment extra­or­di­naire.

Un avis partagé par Justine Hénin, qui a même qualifié ce titre d’inhumain.

« Son histoire avec Roland‐Garros était telle­ment belle, on peut dire que c’était une mission. Pour lui, c’était une mission d’être là. Alors tu te dis, ce n’est pas possible… les ressources mentales qu’il a, le respect absolu qu’il a pour son sport, pour le public et cette volonté d’aller jusqu’au bout. Ce qu’il a fait ce jour‐là n’était pas humain. C’était proba­ble­ment le titre le plus diffi­cile qu’il ait eu à gagner. »