Atteint du syndrome Müller‐Weiss depuis 2005, une maladie « incu­rable » qui touche un os du pied, Rafael Nadal s’était offert un 14e et dernier titre à Roland‐Garros en 2022 malgré une douleur devenue diffi­ci­le­ment suppor­table. Il avait expliqué avoir joué avec le « pied endormi ».

Dans un docu­men­taire produit par Eurosport pour la retraite de la légende espa­gnole, Alex Corretja, double fina­liste Porte d’Auteuil, est revenu sur ce titre symbo­lique à Paris il y a deux ans et demi.

« Il avait l’air très tendu, stressé, nerveux et mal à l’aise. Même dans ses réponses, il était toujours pressé, il voulait quitter le court très rapi­de­ment. Une fois de plus, nous nous sommes proba­ble­ment tous trompés sur les capa­cités de Rafa et sur la façon dont il pouvait surmonter des situa­tions difficiles. »