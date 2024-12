Pour la deuxième année consé­cu­tive, la Grande‐Bretagne et l’Australie se retrou­ve­ront dans le même groupe de United Cup en tout début de saison 2025. Un duel forcé­ment très parti­cu­lier pour Katie Boulter (joueuse de l’équipe britan­nique) et Alex de Minaur (joueur de l’équipe austra­lienne), qui viennent d’an­noncer leurs fian­çailles.

« I wouldn’t say I was thrilled at the idea ! » 😅



Newly‐engaged Katie Boulter and Alex de Minaur react to facing each other in the United Cup 👀 pic.twitter.com/TC30sM7l3N