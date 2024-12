Après avoir remporté le Masters Next Gen à 18 ans, dimanche dernier à Jeddah en Arabie Saoudite, le grand espoir du tennis brési­lien, Joao Fonseca, a prévenu Jannik Sinner et Carlos Alcaraz avant de dévoiler son plus grand rêve.

« C’est incroyable à quel point j’ai progressé physi­que­ment et menta­le­ment. J’ai été très fort menta­le­ment pour battre des joueurs du top 50, top 20. Je suis très fier de moi. Mais, évidem­ment, j’en veux plus, mon rêve est d’être numéro 1 mondial », a déclaré l’ac­tuel 145e joueur mondial dans des propos relayés par Tennis Majors.