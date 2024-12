Dans des propos accordés à La Repubblica et rapportés par Ubitennis, le marcheur italien Alex Schwazer, cham­pion olym­pique en 2008 et suspendu huit ans pour dopage en 2016, a donné son avis sur l’af­faire Sinner.

« Le Clostebol (la substance inter­dite retrouvée dans les échan­tillons de Sinner, ndlr) est un exemple clas­sique du fait que les sanc­tions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si Jannik Sinner a les moyens de se défendre, d’autres sont morts spor­ti­ve­ment en silence, condamnés à cause de la même substance et de manière très simi­laire. Jannik est certai­ne­ment inno­cent, et les inno­cents ne devraient jamais être disqua­li­fiés : mais être inno­cent ou non, en termes de justice spor­tive et anti­do­page, ne compte pour rien. La poli­tique est tout dans ce monde ».