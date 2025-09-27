AccueilATPKafelnikov : "Malheureusement, Djokovic est physiquement épuisé et il le sait. Je...
Kafelnikov : « Malheureusement, Djokovic est physi­que­ment épuisé et il le sait. Je crains que Sinner et Alcaraz ne dominent le circuit pendant au moins les cinq prochaines années »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par Sportklub, l’ancien numéro 1 mondial Ievgueni Kafelnikov s’est montré plutôt fata­liste quant à l’avenir de Novak Djokovic. 

« Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont encore régner très long­temps. Combien de temps ? Je pense que cela dépend surtout d’eux deux. Il est évident que personne ne peut leur faire concur­rence. Ni Alexander Zverev, ni Novak Djokovic. Malheureusement, Novak est physi­que­ment épuisé et il le sait. Et quand on joue sur des courts en dur, au meilleur des trois manches, il est très diffi­cile physi­que­ment de tenir tête à des jeunes qui sont au sommet de leur forme. Cela vaut aussi bien pour Alcaraz que pour Sinner. Je crains que Sinner et Alcaraz ne dominent le circuit pendant au moins les cinq prochaines années. »

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 08:57

