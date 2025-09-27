Dans des propos relayés par Sportklub, l’ancien numéro 1 mondial Ievgueni Kafelnikov s’est montré plutôt fataliste quant à l’avenir de Novak Djokovic.
« Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont encore régner très longtemps. Combien de temps ? Je pense que cela dépend surtout d’eux deux. Il est évident que personne ne peut leur faire concurrence. Ni Alexander Zverev, ni Novak Djokovic. Malheureusement, Novak est physiquement épuisé et il le sait. Et quand on joue sur des courts en dur, au meilleur des trois manches, il est très difficile physiquement de tenir tête à des jeunes qui sont au sommet de leur forme. Cela vaut aussi bien pour Alcaraz que pour Sinner. Je crains que Sinner et Alcaraz ne dominent le circuit pendant au moins les cinq prochaines années. »
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 08:57