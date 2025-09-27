Dans des propos relayés par Sportklub, l’ancien numéro 1 mondial Ievgueni Kafelnikov s’est montré plutôt fata­liste quant à l’avenir de Novak Djokovic.

« Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont encore régner très long­temps. Combien de temps ? Je pense que cela dépend surtout d’eux deux. Il est évident que personne ne peut leur faire concur­rence. Ni Alexander Zverev, ni Novak Djokovic. Malheureusement, Novak est physi­que­ment épuisé et il le sait. Et quand on joue sur des courts en dur, au meilleur des trois manches, il est très diffi­cile physi­que­ment de tenir tête à des jeunes qui sont au sommet de leur forme. Cela vaut aussi bien pour Alcaraz que pour Sinner. Je crains que Sinner et Alcaraz ne dominent le circuit pendant au moins les cinq prochaines années. »