Nick Kyrgios a été contraint de déclarer forfait pour un match programmé face à Novak Djokovic dans le cadre d’un match de charité comme c’est souvent le cas la semaine avant le début de l’Open d’Australie.

Cette bles­sure est inquié­tante surtout quelques jours avant le début des hosti­lités. Benoît Maylin en a profité pour mettre un tacle sympa­thique à l’Australien.

Pas d’exhib avec Djokovic pour Kyrgios, qui s’est décou­vert une élon­ga­tion abdo­mi­nale.

Ferait mieux de s’en faire une aux cordes vocales, ça lui permet­trait peut‐être de se concen­trer sur son tennis, et dire moins de bêtises.

À votre avis, jouera ou pas l’open d’Australie ? https://t.co/gHg5UysBwH — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 8, 2025

On peut penser que les orga­ni­sa­teurs vont essayer de le faire rentrer dans le tournoi le plus tard possible.