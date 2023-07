Les orga­ni­sa­teurs de l’UTS nous promettent le grand show mais devront se passer de Nick Kyrgios sur le court à Los Angeles (du 21 au 23 juillet).

L’Australien ne pourra donc pas tirer les cartes magiques qui sont censées rendre le tennis plus fun, plus ludique sauf si comme il le dit dans son message on lui trouve un nouveau rôle.

Tout est vrai­ment possible sur une étape de l’Ultimate Tennis Showdown.





Il reste que son forfait n’est pas une bonne nouvelle pour le circuit, le vrai, car cela confirme que sa bles­sure au poignet est vrai­ment sérieuse. Si cela n’avait pas été le cas, il se serait forcé­ment aligner pour cette exhi­bi­tion lucrative.

Le mystère reste entier concer­nant un retour. Espérons surtout que Nick pourra se rendre à New‐York pour l’US Open car son absence pèse lourd surtout quand on aime le spectacle.