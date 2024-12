Nick Kyrgios semble en grande forme, comme à son habi­tude, lors­qu’il s’agit de passer devant les médias. Présent à Brisbane pour son retour à la compé­ti­tion, l’Australien aura fort à faire au premier tour, face à un des joueurs en forme du circuit.

Nick jouera égale­ment le double avec Novak Djokovic, une asso­cia­tion qui promet du spec­tacle. Et compte tenu de sa décla­ra­tion par rapport à cette paire de double, il semble éton­nant que l’an­cien fina­liste de Wimbledon se soit ensuite décrit comme l’un des joueurs les plus humbles du circuit…

« Je joue toujours de la même manière que lorsque j’étais junior. Je ne pense pas que ce soit un remède à l’hu­mi­lité. En fait, je pense que je suis proba­ble­ment l’un des joueurs de tennis les plus humbles. Je n’ai jamais pris cela trop au sérieux. Je sais qu’en fin de compte, je frappe juste une balle au‐dessus du filet, pour être honnête. Je suppose que passer du temps loin des courts m’a fait réaliser que je ne suis plus jeune sur le circuit, comme Rune, Sinner et Alcaraz, je le sais, je ne suis plus dans cette posi­tion. J’apprécie chaque jour. C’est défi­ni­ti­ve­ment une des dernières étapes de ma carrière. J’essaie juste de profiter de tout. »