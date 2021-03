Nick Kyrgios est l’un des joueurs les plus contro­versés, à cause de ses décla­ra­tions fracas­santes ou de son atti­tude parfois peu conven­tion­nelle sur et en dehors du court. Mais personne ne peut lui enlever sa géné­ro­sité et son empa­thie. Son dernier post Instagram, dans lequel il propose de venir en aide aux personnes dépres­sives, le prouve.

« C’est pour tous ceux qui ont des diffi­cultés avec la moti­va­tion, pour savoir quel est leur but, pour ceux qui ont des jours où vous ne voulez pas sortir du lit. Je suis allé dans des endroits dont je ne suis pas fier, les gens me disent tout le temps que je suis une « décep­tion », que je ne « profite pas de mon talent ». Face à un racisme dégoû­tant, des personnes proches de moi ont dit qu’elles avaient perdu espoir. Je sais ce que l’on ressent quand on pense que personne ne comprend les luttes inté­rieures au sein de notre tête. Je vous le dis tout de suite, tout ira bien, profitez de cette belle vie devant vous, faites ce qui VOUS rend heureux. Ne prenez pas cette oppor­tu­nité pour acquise. N’hésitez pas à me contacter si vous vous sentez perdu ou si vous ne pouvez aller vers personne. Je suis là pour toi », a déclaré l’Australien.

Kyrgios en a profité pour rappeler sa décla­ra­tion sur son cas personnel, en confé­rence de presse au Citi Open de Washington : « J’étais un enfant en surpoids. Mes entraî­neurs et profes­seurs m’ont dit que je ne serai pas très bon. Les gens ne peuvent pas vous dire que vous ne pouvez rien faire, j’ai l’im­pres­sion que je prouve que beau­coup de gens ont tort. »

https://www.instagram.com/p/CMew15Sphbd/?utm_source=ig_web_copy_link